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Главные новости Пермского края
14:12  18 апреля 2017 1

В Перми осудили престарелого педофила-шахматиста

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Вынесен приговор 76-летнему пермяку, который совращал собственную ученицуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вынесен приговор 76-летнему пермяку, который совращал собственную ученицу. Мужчине назначили 10 лет колонии и принудительное лечение.

Преподаватель по шахматам проводил индивидуальные тренировки с 11-летней девочкой. Оставшись с ней наедине, он совершал с ней «иные действие сексуального характера», рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого СУ СКР. Подробности в ведомстве не раскрывают.

При этом ранее пожилой мужчина уже был судим за домогательства к ребенку, но его выпустили по амнистии.

Педагога осудили на 10 лет колонии строгого режима и отправили на принудительное лечение. Также его лишили права заниматься преподавательской деятельностью в течение трех лет после освобождения.

Анна Белкина
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