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Главные новости Пермского края
14:44  18 апреля 2017 0

Пермские депутаты взяли под контроль корпорацию развития региона

Пленарное заседание нового созыва первое Пермь
Парламентарии внедрили своего «агента» в госструктуру, работа которой давно вызывает вопросыФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Парламент Прикамья проконтролирует госструктуру, реализующую важнейшие для региона проекты. Заксобрание доверило следить за «Корпорацией развития Пермского края» строителю.

Во вторник, 18 апреля, комитет Заксобрания по развитию инфраструктуры рассмотрел вопрос делегирования своего представителя в совет директоров «Корпорации развития Пермского края» — государственной структуры, реализующей в Прикамье крупные инвестиционные проекты. Единогласно было решено направить в совет директоров заместителя председателя комитета — гендиректора «Кортрос-Пермь» Николая Зуева.

Пленарное заседание нового созыва первое Пермь
Особое внимание Николай Зуев уделит проблемным Березникам
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Одним их ключевых проектов корпорации является строительство жилых домов для переселения жителей Березников. Комитет счел целесообразным, если квоту депутатов в совете директоров получит представитель строительной отрасли. На сегодняшний день, на мой взгляд, у корпорации сформировался вполне работоспособный состав менеджмента, который при наличии ресурсов может решать задачи развития Пермского края», — прокомментировал решение Николай Зуев и добавил, что у него уже есть значительный опыт представителя государства в акционерных обществах.

На сегодняшний день в совет директоров входят пять человек: председатель в лице бывшего премьера правительства Геннадия Тушнолобова, действующие вице-премьеры Владимир Рыбакин и Алексей Чибисов, министр по управлению имуществом и земельным отношениям Николай Гончаров и директор инвестиционного департамента корпорации Александр Мальцев.

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«Корпорация развития Пермского края» была создана в 2013 году командой прежнего губернатора Виктора Басаргина. Структура курирует в том числе строительство нового аэропорта в Перми и домов для расселения жителей Березников из опасной зоны провалов грунта. С мая 2014 по май 2016 года ее возглавлял один из близких соратников Басаргина — Кирилл Хмарук.

Источник «URA.RU», близкий к властям региона, отмечает, что в предыдущие годы депутаты изъявляли желание отслеживать деятельность корпорации, но не имели реального контроля над этой структурой: «Все прошлые годы „ходила“ информация об интересе силовиков к корпорации. Проекты реализовывались с проблемами. Сроки ввода тех же домов в Березниках переносились. У власти и депутатов есть желание разобраться, что из себя представляет корпорация и как она реально работает».

На сегодняшний день проект строительства жилья в Березниках для переселенцев находится также на личном контроле врио губернатора Максима Решетникова.

Стефан Савелли
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