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Главные новости Курганской области
14:20  18 апреля 2017 2

Главный пиарщик экс-губернатора Богомолова переехал в Севастополь

Серов Дмитрий Курган, серов дмитрий
Дмитрий Серов уже вышел на новую работуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший руководитель пресс-службы губернатора Курганской области Дмитрий Серов с 17 апреля работает заместителем директора департамента общественных коммуникаций города Севастополя. Об этом он сам рассказал «URA.RU».

Руководит департаментом другой уралец — Андрей Перла, в прошлом — помощник полпреда в УрФО Игоря Холманских.

Последнее время Дмитрий Серов возглавлял информационно-аналитическое управление Курганского государственного университета.

Татьяна Жаткина
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