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18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
14:36  18 апреля 2017 1

Мерзнувшие всю зиму уральцы дождались визита Роспотребнадзора, когда на улице растаял снег

В квартире было холодно из-за того, что голые трубы лежат на снегуФото: Оксана Головина

Специалисты Роспотребнадзора сделали замеры в квартире в Красноуральске, жильцы которой замерзали всю зиму. Специалисты пришли после потепления в апреле и заключили, что в квартире не холодно.

Сотрудники Роспотребнадзора побывали в квартире жительницы Красноуральска Свердловской области Оксаны Головиной. Сделали замеры и в заключении написали, что в квартире все в порядке. «На момент проведения исследований 04.04.2017 г. температура воздуха в жилых помещениях квартиры №6 в пределах 20-20.5 градусов при норме ПДУ 18-24 градуса», — сказано в заключении Роспотребнадзора.

Чего-то подобного Оксана Головина и ожидала. В начале марта, когда «URA.RU» делало материал о ситуации в квартире Головиной, Оксана шутила: «Роспотребнадзор создаст видимость своей работы: дождутся тепла, когда и отопление особо не нужно, и замерят. Скажут, что в квартире тепло, ничего делать не надо».

Слова благодарности Оксаны Головиной, которые она направила Роспотребнадзору
Фото: Оксана Головина

Слова Оксаны Головиной полностью оправдались. О том, что комиссия Роспотребнадзора придет делать замеры, женщину предупредили в конце февраля. В итоге комиссия появилась 4 апреля.

«Милые мои, дорогие я всю зиму билась с бедой холода в квартире. Пришли с замерами в апреле. Смех на палочке. У меня куча писем из прокуратуры, куча телефонных звонков в МУП КТСК, МУП муниципальный заказчик… Создается впечатление, что вы не защищаете интересы человека, а в насмешку приходите, когда уже на улице жарко. Спасибо вам, что вы есть. Только толку от вас нет!» — написала Оксана Головина в Роспотребнадзор, получив их ответ.

Ранее «URA.RU» писало, что всю зиму температура в квартире жительницы Красноуральска держась на уровне 12-16 градусов. Сотрудники городского управления ЖКХ и энергетики, побывавшие у Головиной, пришли к выводу, что в квартире холодно из-за того, что рядом с радиатором отопления стоит диван, который принимает себя все тепло. Правда позже, неофициально, они объяснили Оксане, что причина холода в том, что с труб на улице содрана наружная изоляция. Они лежат в снегу, и вода остывает по пути из котельной до дома.

В «Роспотребнадзоре» узнать причину того, почему специалисты пришли делать замеры в теплое время года, не удалось.

Александр Лукманов
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