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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:39  18 апреля 2017 1

«Платон» объединят с ГЛОНАСС, чтобы сэкономить

Госсовет в Нижнем Тагиле, мантуров денис, рогозин дмитрий
Названа причина замены Соколова на Дмитрия РогозинаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задачей вице-премьера Дмитрия Рогозина на посту председателя совет директоров АО «ГЛОНАСС» станет объединение государственных систем «Платон» и ГЛОНАСС. Как полагает член Экспертного совета при правительстве РФ Андрей Ионин, такое слияние позволит существенно сократить бюджетные средства на реализацию этих программ.

Ионин уточнил, что интеграция двух систем, являющихся собственностью государства, позволит избежать дублирования расходов и мероприятий, пишут РИА «Новости». Во-вторых, системы «Платон» и «ЭРА-ГЛОНАСС» созданы на российском ПО, что обеспечивает им технологический суверенитет и одновременно позволяет технически осуществить эту интеграцию, подчеркнул эксперт.

Ионин также отметил, что системы являются наиболее массовыми на российском автомобильном транспорте и охватывают основные сегменты этого рынка — легковой и грузовой транспорт. «Думаю, „Платон“ может стать ядром сервисной экосистемы на российском автомобильном транспорте», — заключил Ионин.

Ранее стало известно, что вице-премьер Дмитрий Рогозин сменит министра транспорта РФ Максима Соколова на посту совет директоров АО «ГЛОНАСС». На этой должности ему дадут дополнительные полномочия назначать руководителя компании.

Нина Калинина
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