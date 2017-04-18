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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:07  18 апреля 2017 0

Девушка хочет посадить в тюрьму своего парня, который свозил ее на Гоа, но не купил iPhone

Клипарт., айфон, iphone, эппл, apple
Меркантильная подруга придумала хитрый план, чтобы посадить в тюрьму парня, отказавшегося купить ей iPhoneФото: Александр Мамаев © URA.RU

Обиженная девушка разместила заявку на сервисе фриланс-работы, в котором предлагает за деньги взломать страницу в соцсети «ВКонтакте». Она разозлилась на своего парня из-за того, что он не купил ей обещанный айфон, потратив все деньги на путешествие с ней по Гоа.

Как следует из заявки, опубликованной на сайте, девушка собирается взломать страницу друга в соцсети «ВКонтакте» и выложить там собственные «обнаженные» фотографии. После этого она собирается обратиться с заявлением в суд по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», пишет портал Life.ru.

«Один жлобина и тварь обещал подарить iPhone 7 после того, как мы поедем с ним на Гоа. Отдохнули там и все было шикарно. Покупки, еда и еще много чего. Приехала я с обновками. Но эта жлобина сказал, что потратил все деньги на меня и на iPhone денег не осталось. Хочу взломать его ВК, и выложить от его лица мои голые фото, и посадить эту тварь! Пишите цену», — написала девушка в объявлении.

Пользователи Сети полагают, что это шутка, высмеивающая завышенные запросы некоторых девушек. Другие считают заявку правдоподобной, ссылаясь на наличие меркантильных подруг. Также они говорят о том, что посадить парня не получится, поскольку «ВКонтакте» отслеживает, с какого IP-адреса отправляются сообщения, поэтому доказать свою непричастность и взлом аккаунта не составит труда.

Нина Калинина
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