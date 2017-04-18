{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,25
Динамика за 2 недели
Евро 59,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
15:11  18 апреля 2017 0

В Екатеринбурге геям запретили вход в магазин. ФОТО

Администрация магазина считает, что геи отваживают от магазина нормальных людейФото: Соцсеть

В Екатеринбурге на входе в магазин появилось объявление о запрете на вход людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Администрация заведения считает, что подобные люди раздражают покупателей.

Соответствующее объявление появилось на входных дверях в магазин сантехники «Лавита Маркет» в Екатеринбурге. В нем сказано: «Лицам с ярко выраженной нетрадиционной сексуальной ориентацией вход воспрещен».

Редакция «URA.RU» связалась с администрацией магазина, чтобы узнать причину появления такого объявления.

«Не так давно у нас в магазине произошел неприятный инцидент. К счастью, до драки дело не дошло, но мы не хотим повторения подобного, — объяснил „URA.RU“ работник магазина Виктор. — Наши покупатели — нормальные брутальные мужики, слесари, сантехники и прочие, выполняющие мужскую работу. Мы хотим, чтобы всякие гомосексуалисты не ходили к нам и не отпугивали покупателей. Это объявление скорее для наших постоянных покупателей. Чтобы они знали, что могут приходить к нам, здесь нормальные люди и с кем попало они не столкнутся».

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров