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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:13  18 апреля 2017 0

Рекордная неопределенность. Франция готовится к выборам президента

Париж, памятник у Шарли Эбдо и жертвам терактов, париж, шарли эбдо, мемориал, франция
Франция готовится к выборамФото: Анна Шерстнёва © URA.RU

Во Франции в воскресенье, 23 апреля, состоятся выборы президента страны. В случае, если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, 7 мая пройдет второй тур, в котором сразятся два кандидата, набравших в ходе предыдущего голосования максимальное количество голосов.

Фаворитами нынешней гонки стали руководитель партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, глава партии «Вперед» Эммануэль Макрон и представитель республиканцев Франсуа Финьон.

Агентство Ipsos провело ряд соцопросов, выяснив, как сейчас электорат поддерживает кандидатов на главный государственный пост. Первое место на данный момент поделили Ле Пен и Макрон, за которых готовы отдать свои голоса по 22% избирателей, на третьем месте — представитель «Неподчинившейся Франции» Жан-Люк Мелашнон, у которого пока 20%, у Фийона рейтинг немного ниже — 19%, передает RT.

При этом почти треть избирателей еще не определились с собственным выбором, а 25% электората колеблются между несколькими кандидатами. Это рекордный в истории современной Франции показатель неопределенности.

Лев Истомин
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