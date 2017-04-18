15:46 18 апреля 2017 0

Прокуратура проверяет земли, которые Курбацких хочет застроить малоэтажными поселками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики нашли признаки коррупции при выделении гигантского земельного участка рядом с местом строительства IKEA в Сосновском районе в пригороде Челябинска. Возбуждено уголовное дело в отношении не установленных пока должностных лиц местной администрации, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что вопросы возникли из-за продажи земли без конкурса. По информации «URA.RU», речь идет об участке в 286 гектаров. Администрация Кременкульского сельского поселения еще в 2011 году выделила его компании ООО «Орион», принадлежащей структурам «Реновы» Виктора Вексельберга. Официально это были земли сельхозназначения. Фирма воспользовалась лазейкой в законе и через три года оформила землю в собственность.

Правозащитник Евгений Кротенко и Контрольно-счетная палата области обратились в прокуратуру с данными о том, что участок никогда не использовался под сельское хозяйство, поэтому у «Ориона» не было права купить его без конкурса. Даже по выписке ЕГРЮЛ понятно, что фирма занимается строительством. «Ренова» в то время возводила микрорайон Академический в Екатеринбурге и планировала построить большой поселок «Солнечная долина», который должен был стать городом — спутником Челябинска.

Фото: скан ответа прокуратуры на обращение Евгения Кротенко

Кадастровая стоимость сельхозугодий ООО «Орион» площадью 286 га почти 30 млн рублей. В то же время кадастровая стоимость этого же земельного участка для индивидуального жилищного строительства составляла бы минимум 865 млн рублей. А его продали за 5,9 млн без конкурса. Рыночная цена наверняка была бы намного выше.

Инсайдеры сообщают, что из-за кризиса Вексельберг отложил свой проект. А в августе прошлого года ООО «Терра Консалтинг» челябинского бизнесмена Василия Курбацких выкупила доли ООО «Орион» у структур «Реновы». К тому времени уже было известно о начале строительства «Меги» и IKEA.

Прокуратура в ответе на обращение Евгения Кротенко подчеркнула, что нарушений в сделках между компаниями Вексельберга и Курбацких нет. Однако надзорное ведомство не решило, будет ли оспаривать сделку купли-продажи земли между чиновниками администрации и ООО «Орион». Это зависит от хода расследования. В пресс-службе СКР по Челябинской области не смогли дать комментарий «URA.RU».

Василий Курбацких уже 10 лет живет в Москве, многие его компании (бизнес-центр «Аркаим-Плаза», издательство «Аркаим», резиденция «Соколиная гора») по-прежнему находятся в Челябинске. У бизнесмена уже есть несколько сотен гектаров рядом со спорным участком. После покупки земли у «Ориона» он станет владельцем гигантского и самого перспективного для застройки участка в пригороде Челябинска.