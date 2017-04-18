15:34 18 апреля 2017 2

Екатеринбург станет для жителя Калифорнии новым домом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель США Луис Маринелли, составивший петицию о выходе штата Калифорния из состава Северной Америки, переехал жить в Екатеринбург. Он отметил, что разочаровался в США и отозвал петицию о Calexit.

«Я нашел в России новое счастье, жизнь без тревог, разочарований и возмущений относительно ситуации на моей родине», — написал Маринелли в заявлении, которое приводит «Газета.Ru». Он отметил, что если российский народ его примет на постоянное место жительства, то РФ станет его новым домом.

С сентября прошлого года Луис Маринелли живет со своей супругой Анастасией в Екатеринбурге. Портал Business Insider предполагает, что гражданский активист мог бы организовать референдум о независимости Калифорнии в четвертом по величине городе России. Однако Маринелли заявил, что поскольку в обозримом будущем не собирается возвращаться в Калифорнию, то принял «единственное правильное решение — снять ходатайство о Calexit с повестки голосования».