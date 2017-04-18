17:32 18 апреля 2017 0

Главного борца с коррупцией заподозрили в непрозрачном финансировании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во вторник, 18 апреля, ресурс InfoTrader, специализирующийся на размещении перехваченной хакерами переписки известных политиков, обнародовал серию разоблачений. Информация касается получения средств директором Фонда борьбы с коррупцией и соратником Алексея Навального Романом Рубановым.

Сам Навальный неоднократно заявлял, что финансирование ФБК и его расследований осуществляется абсолютно прозрачно, в полном соответствии с действующим российским законодательством.

Между тем документы, выложенные в открытый доступ хакерами, свидетельствуют о том, что речь идет о более чем 25 миллионах рублей, поступивших за два года от неизвестных лиц на персональные счета Рубанова в «Альфа-Банке». В дальнейшем данные средства, согласно опубликованной информации, выводились переводами соратникам Навального.

В общей сложности в 2014 году на счета директора ФБК было перечислено чуть более 12 млн рублей, а в 2015 году — около 13,6 млн. В связи с этим уже звучат предположения, что речь идет о функционировании «черной кассы» Навального.

Главный вопрос, которым теперь задаются эксперты: испортит ли обнародованная информация имидж Навального и не перечеркнет ли его карьеру?

Политический консультант, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов, заявил «URA.RU», что имидж «главного борца с коррупцией» подразумевает в первую очередь кристальную честность.

«Подтверждение существования подобной „черной кассы“ ФБК автоматически этот самый имидж перечеркивает и делает из Навального не борца, а обыкновенного лицемера, что оттолкнет от него ряд сторонников и не добавит новых. Наличие подобной „кассы“ подтверждает версию, что Навальный не политик, а медиакиллер, выполняющий политические заказы», — отметил Фетисов. По его словам, по «черной кассе» могут возникнуть вопросы у правоохранительных органов со всеми вытекающими отсюда для Навального последствиями.

По мнению руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, черный нал является составной частью российской политической культуры. «Черный нал используется повсеместно, поэтому Навальный и его команда здесь не исключение. Он играет по известным правилам. Думаю, что его сторонники не будут разочарованы», — сказал он «URA.RU». Иванов полагает, что большого скандала из-за обнародования этих данных не произойдет.

Политолог Григорий Трофимчук в разговоре с «URA.RU» указал на то, что «все эти цифры следовало публиковать намного раньше, еще до всяких антикоррупционных расследований самого Навального».«Навальный — это 1991 год, это попытка прихода „нового Ельцина“. Навальный — либерал, и этим все сказано. Нет такой либеральной системы в мире, где не было бы коррупции, против которой выступает Навальный. Ему надо тогда бороться за социализм, где у нас были просто взятки, не сравнимые по объему с коррупцией», — сказал собеседник агентства.

По мнению руководителя Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, эта история может ударить по Навальному в случае раскрутки ее официальными силовыми структурами. «История может вспугнуть тех, кто работал с Навальным, журналистов и технологов. Если начнутся проверки, многие из них могут испугаться их», — сказал он «URA.RU».

Деятельность Фонда борьбы с коррупцией, так называемых «предвыборных штабов Навального» и прочих его проектов по определению не может быть дорогой, утверждает в беседе с «URA.RU» генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов.

«Иначе возникает много вопросов по поводу того, почему Навальный и его команда, хоть и „борются за правду“, но за большие деньги. Поэтому для дополнительного финансирования, в первую очередь для выплаты зарплат, гонораров и прочих денежных выплат, и создаются „черные кассы“. Кроме того, не все хотят или могут „светить“ тот факт, что оказывают финансовую поддержку проектам Навального. Особенно когда эти источники финансирования находятся за пределами России», — подчеркнул Смирнов.