15:53 18 апреля 2017 0

Онлайн-технологии пришли в Сургут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте начал работу онлайн-сервис «Яндекс.Такси». Система позволяет заказать автомобиль без звонка диспетчеру, с помощью специального приложения для смартфона или на сайте. В среднем такси прибывает к заказчику за четыре минуты, сообщили «URA.RU» во вторник, 18 апреля, в пресс-службе компании «Яндекс».

На сегодняшний день в Сургуте к сервису подключено более 200 машин из местных таксопарков. Заявка приходит к водителю, который находится недалеко от клиента. В приложении на экране смартфона отображена карта города, и заказчик может в онлайн-режиме наблюдать, где находится вызванный им автомобиль. Цвет, марка, номер автомобиля и телефон водителя приходят в SMS-сообщении.

«Эффективное распределение заказов позволяет снизить время подачи машины и себестоимость поездки, поэтому мы можем предложить удобное и недорогое такси. А благодаря фиксированным ценам наши пользователи избавлены от неожиданностей: еще до посадки в машину они точно знают, во что обойдется поездка», — комментирует руководитель отдела развития регионов «Яндекс.Такси» Алексей Федотов. Такси доступно в Сургуте в тарифе «Эконом».