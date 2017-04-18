{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,98
Динамика за 2 недели
Евро 59,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 апреля 2017
17 апреля 2017
16 апреля 2017
15 апреля 2017
14 апреля 2017
15:53  18 апреля 2017 0

В Югре заработал сервис «Яндекс.Такси»

Зимний Екатеринбург, общественный транспорт, яндекс такси
Онлайн-технологии пришли в СургутФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте начал работу онлайн-сервис «Яндекс.Такси». Система позволяет заказать автомобиль без звонка диспетчеру, с помощью специального приложения для смартфона или на сайте. В среднем такси прибывает к заказчику за четыре минуты, сообщили «URA.RU» во вторник, 18 апреля, в пресс-службе компании «Яндекс».

На сегодняшний день в Сургуте к сервису подключено более 200 машин из местных таксопарков. Заявка приходит к водителю, который находится недалеко от клиента. В приложении на экране смартфона отображена карта города, и заказчик может в онлайн-режиме наблюдать, где находится вызванный им автомобиль. Цвет, марка, номер автомобиля и телефон водителя приходят в SMS-сообщении.

«Эффективное распределение заказов позволяет снизить время подачи машины и себестоимость поездки, поэтому мы можем предложить удобное и недорогое такси. А благодаря фиксированным ценам наши пользователи избавлены от неожиданностей: еще до посадки в машину они точно знают, во что обойдется поездка», — комментирует руководитель отдела развития регионов «Яндекс.Такси» Алексей Федотов. Такси доступно в Сургуте в тарифе «Эконом».

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров