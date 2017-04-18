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15:42  18 апреля 2017 0

Жители Ямала троллят афериста-работодателя. АУДИО

Морг, увольнение, безработица, эмоции, разговор по телефону, крик, злость, ярость, орать
Активные граждане решили защитить город от мошенниковФото: depositphotos.com © URA.RU

Жители Губкинского звонят на номер, указанный мошенником-работодателем, а записанный разговор выкладывают в Сеть. Таким образом они пытаются отвадить афериста от их города.

Типичное объявление мошенников
Фото: gubkinskiy.com

В городе Губкинском в ЯНАО растет количество людей, попавшихся на удочку мошенников, якобы предлагающих работу. Схема обмана простая: на сайте Avito появилось объявление: «Требуется персональный водитель м/ж для руководителя с отличным знанием города». Обещана зарплата 58 тысяч рублей в месяц.

Люди звонят в поисках работы по указанному телефону, а там начинают тянуть, переносить время встречи. В итоге просят перечислить деньги на интернет-модем. Приехать на встречу с чеком, а там деньги якобы вернут. Схема примитивная, но многие доверчивые люди попадаются на удочку аферистов. Телефонные номера, указанные в объявлении, время от времени меняются.

Полиция Губкинского занимается поиском мошенников.

Записи: gubkinskiy.com

Александр Лукманов
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