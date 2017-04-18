{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,98
Динамика за 2 недели
Евро 59,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 апреля 2017
17 апреля 2017
16 апреля 2017
15 апреля 2017
Главные новости Пермского края
16:00  18 апреля 2017 0

В Перми откроется реабилитационный центр для птиц

Уже сейчас зоозащитники спасают жизни голубю и снегирямФото: Мария Анисимова

Пермские зоозащитники ищут землю, чтобы открыть приют для диких птиц. Сейчас они готовы консультировать по телефону всех, кто нашел раненого пернатого и решил оказать ему помощь.

Пермячка Мария Анисимова начала заниматься помощью птицам, попавшим в беду, с июля прошлого года. Сейчас у нее два снегиря и голубь — к сожалению, выпустить в дикую природу их уже нельзя. «Голубя мне отдали в обмен на галку, которая сейчас уехала на ПМЖ к новому хозяину. А снегирей мне два разных человека привезли из Закамска», — рассказала «URA.RU» зоозащитница.

Сейчас в планах у девушки открыть приют для пернатых. «Скорее это будет даже не приют, а центр реабилитации, если мы найдем нормальных ветврачей по птицам (на примете пара человек есть)», — говорит Мария Анисимова. Сейчас она консультирует через интернет и по телефону всех желающих помочь раненым птицам.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров