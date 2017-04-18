В Перми откроется реабилитационный центр для птиц

16:00 18 апреля 2017 0

Уже сейчас зоозащитники спасают жизни голубю и снегирям Фото: Мария Анисимова

Пермские зоозащитники ищут землю, чтобы открыть приют для диких птиц. Сейчас они готовы консультировать по телефону всех, кто нашел раненого пернатого и решил оказать ему помощь.

Пермячка Мария Анисимова начала заниматься помощью птицам, попавшим в беду, с июля прошлого года. Сейчас у нее два снегиря и голубь — к сожалению, выпустить в дикую природу их уже нельзя. «Голубя мне отдали в обмен на галку, которая сейчас уехала на ПМЖ к новому хозяину. А снегирей мне два разных человека привезли из Закамска», — рассказала «URA.RU» зоозащитница.

Сейчас в планах у девушки открыть приют для пернатых. «Скорее это будет даже не приют, а центр реабилитации, если мы найдем нормальных ветврачей по птицам (на примете пара человек есть)», — говорит Мария Анисимова. Сейчас она консультирует через интернет и по телефону всех желающих помочь раненым птицам.