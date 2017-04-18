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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:57  18 апреля 2017 6

Суд разрешил «Аэрофлоту» не пускать за границу «некрасивых» стюардесс

Открытие технического ангара
Не все стюардессы смогут попасть в другие страныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тушинский суд Москвы не стал удовлетворять иск стюардессы Ирины Иерусалимской к компании «Аэрофлот», который девушка подала после того, как руководство авиакомпании ввело новые требования о допустимом размере одежды, росте и весе бортпроводников. Суд не нашел оснований для удовлетворения ее требований.

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«У тебя щеки большие, чтобы летать за границу»

Стюардесса потребовала отменить озвученный пункт требований «Аэрофлота», назвав его дискриминационным, а также взыскать с компании больше 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и удержанной зарплаты.

Из-за новых требований несколько бортпроводников, включая Иерусалимскую, перевели на внутренние рейсы, вылетающие ночью, либо рано утром, пишет ТАСС.

Ранее «URA.RU» писало, что аналогичный иск подала коллега Иерусалимской, Евгения Магурина, заявившая, что согласно новым правилам размер одежды стюардессы не должен быть больше 46-го. Начальник был со стюардессой предельно откровенным: «Ты знаешь, у тебя щеки большие, чтобы летать за границу, а еще у тебя большая грудь, поэтому тебе лучше носить спортивный бюстгальтер», — передавала беседу стюардесса.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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