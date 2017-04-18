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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:05  18 апреля 2017 0

Стало известно, почему актриса Наталья Селезнева попала в больницу

Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, 2городская больница
Актриса уже вернулась из больницы домойФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Звезда советского кино Наталья Селезнева опровергла слухи о своей экстренной госпитализации. По словам актрисы, сын попросил ее просто проверить сосуды, после чего она вернулась домой.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что актриса госпитализирована с болями в области сердца, а после у нее диагностировали серьезное заболевание. «Я проверила сосуды головы — все нормально, и я ушла. А тут подняли волну. Мне это крайне неприятно — каждый человек имеет право на личное пространство», —приводит слова Натальи Селезневой агентство Nation News.

Актриса Наталья Селезнева получила всенародную известность благодаря ролям в фильмах «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!».

Лев Истомин
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