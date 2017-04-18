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18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
16:20  18 апреля 2017 0

«Нам все хотят порушить». Уральцы устроят протест против закрытия хирургического отделения сразу после выборов

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, врачи, операция, хирург, медицина
При пессимистическом варианте развития событий жители Малышева останутся без хирургииФото: Pixabay.com

Жители поселка Малышева Свердловской области (расположен в 14 км от Асбеста) недовольны возможной ликвидацией хирургического отделения местной больницы. Согласно планам оптимизации, как считают местные, получить хирургическую помощь они смогут только в райцентре.

«В 1995 году у нас было 195 койко-мест. В этом году осталось всего 25, причем все хирургическое отделение минздрав хочет перевезти в Асбест. Мы опросили 1042 человека, 992 высказались против ликвидации нашего хирургического отделения. У нас прекрасный хирург, а нам все хотят порушить», — поделился с «URA.RU» местный житель Владимир Пивко.

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По словам посельчанина, местным жителям было показано некое постановление от областного минздрава, в котором был утвержден срок переезда хирургического отделения — 1 октября 2017 года, спустя три недели после выборов губернатора Свердловской области.

«По телевизору говорят, что денег на медицину достаточно выделяется. На местах же какой-то ужас творится! У нас много мам с детьми, старики, инвалиды, которые на урановом производстве работали. Смертность серьезно превышает рождаемость. Нельзя нам без хирургии. Мы будем бороться, протестовать. Если нужно, построим на въезде в поселок статую Родины-матери и подпишем „Руки прочь!“», — отметил Пивко.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного минздрава, 19 апреля в поселок Малышева отправится замминистра здравоохранения Диляра Медведская.

«Решение о реструктуризации местной больницы еще не принято. Чтобы на месте разобраться в ситуации, в Малышева приедет замминистра здравоохранения области. В любом случае будет учтено мнение жителей», — сообщил «URA.RU» начальник пресс-службы ведомства Константин Шестаков.

Данил Бардин
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