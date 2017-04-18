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Главные новости Челябинской области
16:34  18 апреля 2017 0

Сингапурского инвестора не пустили на гибнущий «Уфалейникель». «Особое раздражение вызвал разговор об аудите»

Верхний Уфалей. Нижний Уфалей. Казаков Павел. Челябинск., уфалейникель
Трубы градообразующего предприятия не дымят уже две неделиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Инвестиционное предложение российско-сингапурской компании не заинтересовало руководство ОАО «Уфалейникель». Делегацию отказались даже познакомить с производственной площадкой, сообщил «URA.RU» директор научно-производственного предприятия «Тяжметпром» Светлана Масалимова.

«Мы приехали в Верхний Уфалей 18 апреля, но завод не захотел полноценно — с демонстрацией производства — принять делегацию инвесторов. Генеральный директор „Уфалейникеля“ фактически прямым текстом предложил разрезать оборудование на металлолом, продать и расчистить производственную площадку. Но это неинтересно уже нам», — заявила корреспонденту «URA.RU» Светлана Масалимова.

«Инвесторы благодарны губернатору и минэкономразвития области за содействие во встрече. Однако позиция руководства предприятия вызывает вопросы. Буквально с первых слов предложения инвесторов были приняты в штыки, встречены смехом и критикой. Цеха и оборудование завода показывать отказались, — рассказал „URA.RU“ участвовавший в переговорах член экологического совета при губернаторе Виталий Безруков. — При этом, по моим данным, это позиция не собственника, а именно менеджмента „Уфалейникеля“. У меня создалось ощущение, что руководство завода не заинтересовано в сохранении производства и рабочих мест, а предпочло бы распродать его по частям. Подчеркну, что неприятие инвесторов стало особенно острым, когда речь зашла об аудите».

Гендиректор ОАО «Уфалейникеля» Тимофей Сасыков в момент подготовки материала был недоступен.

В минэкономразвития Челябинской области агентству пояснили, что ведомство по просьбе потенциальных инвесторов договорилось о поездке в Верхний Уфалей и знакомстве с руководством предприятия. «Насколько нам известно, поездка и встреча состоялись. Проход по цехам, знакомство с производственным процессом и что-либо другое — это уже прерогатива директората «Уфалейникеля», — пояснили в ведомстве.

ООО «НПП „Тяжметпром“» (98% уставного капитала, под данным СБИС, принадлежат сингапурской «ЛЕО ИНВЕСТ ГРУПП ПТЕ. ЛТД.») заявило о намерении провести первичную модернизацию градообразующего предприятия для выхода его на безубыточность. После этого предполагалась более глубокая реконструкция никелевого производства, а также развитие на промплощадке «Уфалейникеля» порошковой металлургии и производства вольфрама.

Последняя печь ОАО «Уфалейникель» был остановлена 1 апреля. Сейчас без работы осталось 1,5 тысячи человек, до конца апреля ее лишатся еще 300. Также триста металлургов получат право досрочно выйти на пенсию. В правительстве региона работают над созданием новых рабочих мест, включая временную сезонную работу — на это выделены дополнительные средства. Также идет поиск инвесторов и предпринимаются действия по присвоению моногороду статуса ТОСЭР.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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