Мастера уральского завода устроили гонки в Екатеринбурге

16:10 18 апреля 2017 0

Сотрудникам подарили праздник Фото: пресс-служба предприятия "ВИЗ-Сталь"

На предприятии «ВИЗ-Сталь», которое входит в группу НЛМК, завершили декаду корпоративных мероприятий к Всемирному дню здоровья масштабным турниром по картингу.

Гонка прошла на крупнейшей картинг-трассе Екатеринбурга и включала три тура: квалификационный заезд, полуфиналы и финал. Участие в соревнованиях приняли восемь команд цеха холодной прокатки, энергетического управления, цеха технического обслуживания и ремонта. В каждой — по пять гонщиков.

Все участники турнира показали хорошую физическую подготовку, способность быстро просчитывать ситуацию на трассе, умение работать в команде. Лучший результат продемонстрировали гонщики под руководством мастера по обслуживанию энергоресурсов Андрея Меньшикова. Второе место заняла команда аппаратчика воздухоразделения Ивана Подчиненова, третье — мастера по ремонту технологического оборудования Антона Кирякова.

«Программа, помимо прочего, включала презентации действующих на „ВИЗ-Стали“ оздоровительных проектов, тренинги по профилактике заболеваемости и правильному питанию. Такой подход направлен на снижение общего уровня заболеваемости персонала и является важным инструментом повышения производительности труда», — говорит начальник управления персоналом Олег Ищенко.

«ВИЗ-Сталь» — ведущий мировой и крупнейший в России производитель трансформаторной стали. Мощности завода позволяют выпускать до 180 тысяч тонн трансформаторного проката в год. Свыше 75% продукции «ВИЗ-Сталь» поставляет на экспорт. Доля «ВИЗ-Стали» в мировом производстве трансформаторной стали превышает 5%.