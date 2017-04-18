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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:43  18 апреля 2017 0

Клинтон извинилась перед Обамой за победу Трампа

Клипарт, клинтон хиллари
Клинтон поговорила сначала с новым, а потом со старым президентом СШАФото: depositphotos.com © URA.RU

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон после своего поражения позвонила бывшему американскому президенту Бараку Обаме и извинилась за то, что новым главой государства стал республиканец Дональд Трамп.

Этому моменту посвящен один из отрывков книги «Несбывшееся: внутри обреченной кампании Хиллари Клинтон». При этом известно, что сначала Клинтон набрала по телефону самого Трампа и поздравила его с победой, а затем извинилась перед Обамой. «Господин президент, мне очень жаль», — сказала Клинтон, слова которой приводит «Федеральная служба новостей».

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США 8 ноября 2016 года. По количеству голосов выборщиков политик опередил своего соперника, Хиллари Клинтон.

Лев Истомин
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