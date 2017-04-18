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17:03  18 апреля 2017 1

У салехардских бизнесменов отобрали землю. Скандальный торговый центр теперь могут просто снести

Здания Салехарда. ЯНАО, ямал, салехард, янао, администрация
Администрация окружной столицы отобрала у бизнесменов землю, на которой стоит скандальный торговый центрФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Власти Салехарда выиграли суд у группы предпринимателей, владеющих скандальным торговым центром «Апельсин» в Салехарде. Администрация города забрала у бизнесменов землю под торговым центром, которую они получили вместе с помещениями по договорам долевого строительства. Теперь городские власти могут на законном основании попросить предпринимателей освободить участок, а в случае неповиновения снести торговый центр.

Бизнесмены рассказали «URA.RU», что это был уже второй суд. Первый раз предприниматели выиграли у городских властей. Суд счел договоры долевого строительства законными. Не было никаких претензий и у Россреестра, который привлекался к процессу в качестве третьей стороны.

«В администрации города не успокоились и нашли лазейку в законодательстве. Если объяснить просто, они зашли с другой стороны, не стали оспаривать договоры, а оспорили только право владения земельным участком. В итоге они выиграли и забрали землю, за которую мы, по сути, платили, когда строили торговый центр», — пояснили бизнесмены.

Зачем городские власти так рьяно борются за этот участок и почему они вспомнили о нем спустя несколько лет после открытия ТЦ, в администрации за несколько дней так и не смогли ответить. Предприниматели сообщили, что представитель администрации в суде говорил, что бизнесменам предложат эту землю снова выкупить или платить аренду.

Официальных предложений со стороны администрации города к предпринимателям пока не поступало — решение суда еще не вступило в законную силу. Бизнесмены намерены отстаивать свои права и готовят апелляционную жалобу.

Вячеслав Егоров
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