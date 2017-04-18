В двух пермских детсадах массово заболели дети

16:50 18 апреля 2017 0

Как сообщил «URA.RU» источник, знакомой ситуацией, в садиках №63 и 39 отравились дети Фото: Анна Майорова © URA.RU

Воспитанники сразу двух детских садов Перми пожаловались на тошноту. Всего пострадали девять детей.

Как сообщил «URA.RU» источник, знакомой ситуацией, в садиках №63 и 39 отравились дети. В пресс-службе пермской мэрии рассказали, что в садик №63 на улице Добролюбова не пришли шесть детей. Одному из них поставили диагноз «острая кишечная инфекция», второму — расстройство желудка, остальным — ОРВИ. Группу, где обучались дети, закрыли на карантин. Примечательно, что дошкольное учреждение расположено рядом с садиком №134, где на прошлой неделе отравились дети.

В детском саду №39 на улице Тбилисская трое детей пожаловались на плохое самочувствие и ОРВИ. Педиатр им поставил диагноз ОРВИ. Группа, где занимались малыши, закрыта на карантин.

В среду, 12 апреля, воспитанники детского сада №134 по улице Тургенева стали жаловаться на тошноту. К врачам обратились родители пятерых детей. Одного малыша госпитализировали. Первоначальной причиной недомогания детей пермская мэрия назвала ротавирусную инфекцию, которую часто называют «болезнью грязных рук». Сейчас говорится, что причиной недомогания детей стал норовирус. Это означает, что дети все же могли отравиться едой, но не по причине ее испорченности.