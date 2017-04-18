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18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
17:19  18 апреля 2017 0

Под окнами свердловских чиновников прошла акция протеста. Жители вызвали министра «на ковер». ФОТО

Пикет обманутых дольщиков. Екатеринбург, МУГИСО, пикет, обманутые дольщики, жк щербакова20
Активисты обещают организовывать акции протеста, пока не получат жилье или потраченные деньгиФото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге обманутые дольщики устроили акцию протеста под окнами свердловского министерства строительства. Во время пикета активисты обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи и ждали представителя минстроя. Однако к активистам так никто и не вышел.

Акция обманутых дольщиков жилого комплекса «Щербакова» стала уже третьей по счету в Екатеринбурге. Горожане должны были заселиться в дом еще в 2015 году, однако строительная компания «Рубикон-Аэро Инвест» остановила работы на объекте, а затем в ее отношении началась процедура банкротства. 27 марта 2017 года против руководства компании возбудили уголовное дело. Горожане остались без денег и квартир.

На акцию 18 апреля пришло 10 человек с плакатами. На одном из них активисты написали обращение к президенту страны: «Путин В. В, помоги достроить дом». «Почему мы обратились к Путину? У нас на месте никому ничего не надо. Все знают о том, что происходит, но никто не принимает никаких мер», — заявил один из пикетирующих.

Как рассказал журналисту «URA.RU» организатор акции, обманутый дольщик Вячеслав Чернов, накануне на него вышел представитель министерства (точно фамилию Чернов вспомнить не смог) и предложил встретиться в кабинете. Активист же позвал чиновника выступить перед всеми дольщиками на акции, но тот проигнорировал приглашение.

Скоординировавшись, активисты принялись кричать лозунг: «Минстрой, выходи, в глаза посмотри!» Впрочем, никто из сотрудников министерства к требованию дольщиков не прислушался, было лишь видно, как двигаются шторы в окнах ведомства.

«По линии внутренних войск я получил деньги на покупку жилья, заработанные за службу в Чечне, мы с женой долго думали, на что их потратить. А теперь ничего нет. Многие уже согласны на то, чтобы им вернули деньги, а они купят другое жилье, но ничего не происходит. Нам нужна помощь», — пожаловался «URA.RU» Чернов.

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В акции приняли участие 10 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Журналисты агентства обратились в департамент информполитики губернатора за комментарием, на момент публикации новости ответ не поступил.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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