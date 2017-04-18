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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:59  18 апреля 2017 0

Россияне выбрали лучшие китайские смартфоны

Интервью с Юсси Улкуниеми. Екатеринбург, смартфон, встреча, сотовые телефоны, виртуальное общение, диалог
Китайские смартфоны потеснили известные брендыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперты выбрали несколько китайских смартфонов, которые чаще всего предпочитают покупать россияне из-за доступности в цене и необходимого уровня качества. В список попали модели Xiaomi, ASUS, Huawei, Meizu, Alcatel.

Всего за несколько лет китайские компании смогли пододвинуть на мировом рынке ряд крупных игроков рынка, среди которых южнокорейские LG и Samsung.

Чтобы завоевать российский рынок, компания Huawei с брендом Honor вливает в него огромные деньги. В итоге модели компании интересны по дизайну, купить их можно только в специализированных магазинах, пишет агентство Nation News.

Компания Alcatel с линейкой POP также хорошо представлена на российском рынке, но ее модели более дорогие. Хороший потенциал у фирмы Xiaomi, у которой нет собственных фабрик — продукцию они заказывают тем, у кого есть возможность ее изготовить.

У компании Meizu эксперты выделили модель M3 Not, которую лучше всего для экономии заказывать в Китае. Кто не хочет ждать, может обратить внимание на модель ZenFone 2 компании ASUS — это мощный гаджет с относительно неплохой камерой.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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