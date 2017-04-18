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Главные новости Пермского края
17:13  18 апреля 2017 0

Жительница Перми покончила с собой, устав быть первокурсницей

Девушке надоело быть вечной студенткойФото: страница ВК Анны

В Перми покончила с собой 22-летняя девушка. Ее тело нашли возле шестнадцатиэтажного здания.

Трагедия произошла в Перми, в одном из домов на улице Барамзиной. Покончила с собой 22-летняя местная жительница Анна. Ее тело нашли возле шестнадцатиэтажного жилого дома.

СКР по Пермскому краю по факту самоубийства проводит доследственную проверку.

«Я думаю, что она очень переживала из-за учебы, просто держала это в себе. Сначала она отчислялась, затем восстановилась, потом взяла академический отпуск. В итоге в 22 года она была только на 1 курсе университета. Знаю, что она сильно переживала, что почти ничего не успевает по учебе», — приводит progorod59.ru слова подруги Ани.

Александр Лукманов
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