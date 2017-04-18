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17:14  18 апреля 2017 0

Власти Ямала направят почти 100 млн рублей фонду, созданному год назад

Рабочая поездка Дубровского в Карталы. Обработано. Челябинск, железная дорога, пути
Деньги фонда пойдут на подготовку документов для ГЧП Северного широтного хода, аэропорта Нового Уренгоя и дороги Бованенково-СабеттаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Ямала выделяют субсидию фонду «Агентство инфраструктурного и промышленного развития»». Объем — 94 млн рублей. Средства заложены в бюджете на 2017 год, сообщается в документе о выделении субсидии. Постановление правительства подписано губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным.

Средства будут использованы для юридического и документального сопровождения крупных проектов, курируемых фондом. Об этом сообщил «URA.RU» собеседник в правительстве округа. Речь идет о строительстве объектов Северного широтного хода, реконструкции аэропорта Нового Уренгоя по схеме концессии и строительстве железной дороги Бованенково-Сабетта по схеме ГЧП.

Фонд был создан около года назад. В марте 2016 года целью его учреждения в правительстве Ямала называли сопровождение крупных проектов и привлечение в них частных инвестиций. В уставный капитал компании на этапе создания внесли 99,6 млн рублей.

«Агентство создается в форме некоммерческой организации и будет выполнять функции проектного штаба, находясь в постоянном контакте с инвесторами, РЖД и компаниями, заинтересованными в транспортировке грузов по СШХ», — рассказывают в администрации округа.

В регионе уже есть фонд для инвестпроектов — это региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал».

Юлия Фролова
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