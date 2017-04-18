17:28 18 апреля 2017 0

Звезда "Дома-2" любит провокационные фото Фото: Instagram

Условная Фекла с периферии может превратиться в таинственную Амелию — звезду «Инстаграма» благодаря фейковым сумкам, брендовым вещам, взятым напрокат, а также чужим спорткарам. Досточно лишь выбрать правильные ракурсы, считает экс-участница «Дома-2», тюменка Элина Камирен. По мнению молодой женщины, виртуальная копия девушки должна быть максимально улучшена и приближена к dolce vita, о которой мечтает владелица лакшери-микроблога. Так появляется шанс, что на «правильный» аккаунт в «Инстаграме» обратят внимание помощники влиятельных бизнесменов, которые ищут боссам потенциальных невест.

Камирен даже вывела свод правил ведения инстаграм-аккаунта и готова делиться им в своем видеоблоге, раскрывающем секреты охоты на олигарха. В первом выпуске бывшая звезда телестройки рассказала, что в Instagram непременно должны быть снимки из бутиков. За один поход нужно суметь сделать несколько фотографий, меняя и ракурсы, и прическу — это поможет создать впечатление регулярного шопинга. Кроме того, в «Инстаграме», который ведется правильно, должны быть снимки с дорогими машинами. Найти их просто — возле пятизвездочных отелей. За один раз, имея при себе несколько вариантов одежды, можно сделать снимки на месяц вперед.

Камирен считает, что обязана поделиться знаниями, которые получила в Москве.

«Конечно, я все правила проверяла на себе, — заверила Камирен журналистов „Лайфа“. — Да и в родной Тюмени я делала то, что мама называла „разводила пожиже“. Самая главная задача — не просто развести пожиже, человек может с тобой поужинать, ну, а про постель я вообще молчу. Для этого надо горы свернуть ему как минимум».

Тюменка рассказала историю, когда, ужиная со «знакомым миллионером», она сказала ему, что ей нужно купить резину. «Это было практически невозможно сделать ночью, но в итоге его охрана поехала и поменяла мне резину, заправила полный бак и помыла, пока я вкусненько кушала с ним, — говорит Камирен. — Однажды за обедом мой спутник заказывал себе билеты в Монако. Я пошутила и попросила его и мне взять. В итоге он оплатил мне перелёт и проживание на пару дней». При этом тюменка признается, что рассказанное ей — «мелочи» и что есть «девчонки-акулы, которые делают это круче».

«До рождения дочери я могла и на дорогие ювелирные украшения развести, и на машину, — продолжает Камирен. — Сейчас мои аппетиты умерились. Ну ничего, это все еще впереди».