Курганские энергетики рассказали экспертам о схеме «вывода» сотен миллионов рублей

17:30 18 апреля 2017 0

"ЭК Восток" из-за недобросовестных шумихинских энергетиков недополучила сотни милионов рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Недобросовестные владельцы энергосбытовых компаний могут годами выводить деньги из системы электроснабжения, обманывать потребителей, причиняя сотни миллионов убытков поставщикам. Об этом рассказал на примере Курганской области на конференции «Обеспечение безопасности бизнеса как фактор противодействия мошенничеству» в Тюменском госуниверситете представитель компании «СУЭНКО» Даниил Черняев.

Первую международную конференцию «Обеспечение безопасности бизнеса как фактор противодействия мошенничеству» организовали Торгово-промышленная палата Тюменской области, Тюменский государственный университет и консалтинговая группа «РАСТАМ». Эксперты, среди которых были представители Франции, Польши и Германии, два дня обсуждали, как противодействовать мошенничеству в бизнесе, минимизировать финансовые, в том числе налоговые, угрозы. Участие в конференции приняли и представители правоохранительных органов Тюменской области.

Начальник подразделения энергетической компании «СУЭНКО» Даниил Черняев рассказал участникам секции «Экономическая, финансовая и налоговая безопасность. Методы противодействия угрозам» о противоправной деятельности недобросовестных компаний в энергоснабжении населенных пунктов Шумиха, Целинное, Альменево и Сафакулево Курганской области, вылившейся в ряд серьезных уголовных дел против руководства местных энергоснабжающих организаций.

Скандал вокруг шумихинских электросетей длится уже почти десятилетие Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Как рассказал Черняев, в Курганской области владельцы одного из сетевых активов создали схему «получения денежных средств с потребителей электроэнергии в обход действующего законодательства», чем нанесли значительный урон энергосистеме региона.

«ОАО «Шумихинские межрайонные коммунальные электрические сети» (ШМКЭС), создано путем приватизации государственного предприятия, обладавшего сетевыми активами в населенных пунктах Шумиха, Целинное, Альменево и Сафакулево Курганской области. Более половины акций предприятия принадлежит одному лицу — Леониду Махову, — рассказал Черняев. — Наряду с сетевой организацией была создана энергосбытовая организация «Шумихинский Энергосбыт», которая действовала исключительно на сетях ШМКЭС. Эта организация заключила договор с гарантирующим поставщиком (энергосбытовая компания «Восток» — ред.) на минимальный объем энергии. Большая часть электроэнергии продавалась без ведома собственника, то есть потребители получали энергию, не принадлежащую этой сбытовой организации. Тем самым в электрических сетях ШМКЭС возникали потери, которые компания должна была компенсировать гарантирующему поставщику.

Потери достигали 70% при нормативе не более 16%». За 2008—2011 годы, по словам Черняева, по судебным решениям задолженность составила порядка 178 миллионов рублей, что и повлекло банкротство «ШМКЭС».

«По закону потребители должны были оплачивать электроэнергию энергосбытовой компании „Восток“, но были введены в заблуждение и платили шумихинским организациям. Теперь по судебным решениям эти организации обязаны вернуть в СУЭНКО и „ЭК Восток“ денежные средства, незаконно полученные от потребителей. Однако, до сих на руках имеем только судебные решения, без каких-либо реальных перечислений денежных средств, — рассказал энергетик. — На данный момент в отношении большинства юридических лиц, вовлеченных в данную схему (ШМКЭС, „Шумихинский Энергосбыт“, „Шумихинская электросеть“ и „Энергия“) судом введены процедуры банкротства».

По факту неправомерной деятельности были поданы заявления в правоохранительные органы. «Но изучение этого вопроса занимает длительное время, проделана большая работа. Однако тщательно спланированная схема, в которую вовлечено большое количество организаций, выполняющих разные функции, создает в целом сложность указанных дел и до настоящего времени не позволяет поставить в этом точку, в связи с чем данные вопросы находятся на контроле Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском Федеральном округе, — описал ситуацию Черняев. — сейчас, конечно, раз такой высокий уровень внимания к этой проблеме, уже есть уверенность в том, что расследование этой ситуации дойдет до суда. Однако удивляет, что долгое время такая схема существовала». Курганский энергетик поинтересовался у собравшихся экспертов, как можно предотвратить незаконные схемы, подобные созданным в Шумихе. Эксперты оказались обескуражены рассказанной историей и высказали удивление. «Единственное, что можно сделать, чтобы предотвратить подобные ситуации, — вернуться к централизованной системе энергоснабжения, — резюмировали эксперты. — Вы очень хорошо рассказали, к чему привела созданная Чубайсом распределенная система энергоснабжения, которая угробила окончательно ЖКХ».