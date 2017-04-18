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18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
17:43  18 апреля 2017 0

Верхотурцы встретят губернаторские выборы массовыми протестами. Мэрия против

Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, верхотурье
В последний раз верхотурцы митинговали в 2014 годуФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Администрация Верхотурья не согласовала третью по счету заявку депутата местной Думы Александра Зыкова на проведение в городе митинга против завышенных тарифов на тепло.

Как сообщил «URA.RU» организатор мероприятия, каждый раз мэрия отказывала «на основании пустяков и придирок»: «То здесь закорючка не поставлена, то там фразы нет. То пишут, что срок не соблюден. Никаких серьезных претензий и оснований для отказа в ответах не содержится».

В настоящее время Зыков готовит четвертую заявку с просьбой согласовать митинг с участием 50 человек. Но депутат не исключает, что соберет больше сторонников.

Как ранее сообщало «URA.RU», в последний раз верхотурцы выходили на улицы с коммунальными требованиями в 2014 году. После их выступлений областные власти приняли программу реконструкции местного ЖКХ. После реконструкции сетей 90% жилого фонда начало снабжать теплом ООО «УралТЭК». В сентябре того же года РЭК утвердил для этой фирмы один из самых высоких тарифов в области — 2461 рубль 91 копейку. О завышении этой цифры заявили и муниципальные депутаты, и глава города Алексей Лиханов.

Однако в интервью «URA.RU» Лиханов назвал отказы в проведении митинга обоснованными: «Решения об отказах приняты в полном соответствии с законом. Если Александр Зыков считает, что его права нарушены, он может обратиться в надзорную инстанцию. Дорогу в прокуратуру он знает».

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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