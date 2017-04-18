{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,98
Динамика за 2 недели
Евро 59,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 апреля 2017
17 апреля 2017
16 апреля 2017
15 апреля 2017
Главные новости Пермского края
17:52  18 апреля 2017 0

Пермский вице-премьер хочет получить от пранкера четыре миллиона

Открытое заседание правительства. Пермь, агеев дмитрий
Виктор Агеев не стал прощать телефонных провокацийФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский пранкер Сергей Давыдов рискует стать должником вице-премьера Виктора Агеева. Сам чиновник отказался рассказать «URA.RU», за что конкретно требует денег от любителя телефонных провокаций.

Заместитель председателя правительства Пермского края, министр экономического развития Виктор Агеев потребовал от пранкера Сергея Давыдова возместить моральный ущерб в размере четырех млн рублей. Вице-премьер в беседе с корреспондентом «URA.RU» не подтвердил и не опроверг намерения наказать пранкера рублем: «Я не хотел бы это комментировать».

Новость по теме
Пермского пранкера будут судить за шантаж судей и чиновников

По информации издания «Новости Перми», пранкер позвонил начальнику районного отдела образования, представился Виктором Агеевым (он тогда работал заместителем главы администрации Перми) и попросил устроить ребенка в детский сад. Ролик был размещен в социальных сетях. За удаление записи от чиновника требовали 100 тысяч рублей.

Пранкер Сергей Давыдов, звонивший судьям и чиновникам в 2014—2016 годах, находится под стражей с 10 мая прошлого года. В настоящее время в Свердловском районном суде в отношении него идет разбирательство, полиция представила доказательства по четырем эпизодам интернет-клеветы. Также пранкера обвиняют в вымогательстве 100 тысяч рублей

Ранее Давыдов уже был судим за свои звонки. Тогда ему назначили штраф в размере 180 тыс. рублей

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров