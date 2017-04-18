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18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
17:40  18 апреля 2017 0

В Свердловской области пройдут мощные снегопады. Власти приготовились к экстренным мерам

Снегопад. Уборка города. Челябинск., снегоуборочная техника, трактор, зима
На севере области свежие сугробы могут достичь 15 сантиметровФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области 20—21 апреля ожидаются обильные снегопады. Рабочих подготовили к масштабной кампании по уборке дорог.

Синоптики прогнозируют, что 20—21 апреля на западе региона выпадет до семи сантиметров снега, в центре — два сантиметра, на востоке — один сантиметр, а на севере — до 15 сантиметров. «Это может привести к затруднению движения и создать аварийно-опасные условия на автодорогах», — сообщили «URA.RU» в департаменте информполитики губернатора.

Управление автомобильных дорог Свердловской области обратилось к подрядным организациям с просьбой обеспечить своевременную уборку снега в случае ненастной погоды: организовать дежурства и работу диспетчерских служб, проверить готовность и комплектность спецтехники, а также наличие необходимого объема горюче-смазочных и иных материалов для выполнения зимних видов работ.

Ранее в Свердловской области четыре дня был сильнейший ветер, разрушивший немало конструкций в Екатеринбурге. «URA.RU» делало подборку лучших кадров горожан, запечатлевших последствия урагана.

Сергей Дианов
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