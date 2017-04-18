{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,98
Динамика за 2 недели
Евро 59,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 апреля 2017
17 апреля 2017
16 апреля 2017
15 апреля 2017
Главные новости Тюменской области
18:12  18 апреля 2017 0

Областная прокуратура наказала вице-мэра Ишима за плохую работу. Этого добились местные жители

Уборка снега и состояние улиц города Ишим, объекты городской инфраструктуры и мэр Федор Шишкин. Город Ишим, Тюменская область, 5 апреля 2017 года., ишим
Жители пожаловались на плохую уборку снега депутату облдумыФото: Николай Бастриков © URA.RU

Областная прокуратура вынесла представление главе Ишима Федору Шишкину и наказала его заместителя Алексея Петрова за плохую уборку снега. Проверку инициировал депутат областной Думы от ЛДПР Глеб Трубин по просьбе горожан. Сам глава говорит о мести со стороны уволенного директора муниципального хозяйства, который вступил в ЛДПР.

Прокуратура области внесла главе администрации Ишима Федору Шишкину представление в связи с ненадлежащим содержанием дорог и отсутствием контроля за исполнением контрактных обязательств. К дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица, в том числе заместитель главы города Алексей Петров. Такое заключение сотрудники ведомства сделали после ревизии городских дорог, на которых выявили неубранные участки. Проверку сотрудники прокуратуры и ГИБДД провели по запросу депутата областной Думы от ЛДПР Глеба Трубина, к которому обратились жители города с жалобами на плохое содержание улиц Ишима.

Уборка снега и состояние улиц города Ишим, объекты городской инфраструктуры и мэр Федор Шишкин. Город Ишим, Тюменская область, 5 апреля 2017 года., ишим
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Уборку снега на основании муниципального контракта производит МУП «Спецавтохозяйство». Ее директор Александр Якушев пояснил корреспонденту «URA.RU», что уборку в этом году затруднил объем осадков.

«В этом году было большое количество снега, поэтому было сложно убирать, — рассказал Александр Якушев. — Хотя все объемы, которые были указаны в контракте, выполнялись, и даже сверх нормы».

Директор департамента городского хозяйства администрации Ишима Дмитрий Лизунов сказал, что подобная ситуация в будущем повториться не должна. «Сейчас у нас работает 24 единицы техники по уборке снега, — пояснил Дмитрий Лизунов. — На следующую зиму мы усилились техникой. Пришли еще два трактора с щетками, комбинированная дорожная машина и камазы».

Глава Ишима Федор Шишкин рассказал корреспонденту «URA.RU», что проверки прокуратуры связаны с местью бывшего руководителя муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Алексея Носова, который работает координатором ишимского отделения ЛДПР.

Главы муниципальных образований. Тюмень, шишкин федор
Глава администрации Ишима Федор Шишкин
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Я его убрал за финансовую дисциплину, — рассказал Федор Шишкин. — Теперь он ездит по городу, видит кучу снега, фотографирует и пишет жалобу. Но ведь мы не срывали ни разу ни пассажирских перевозок, ни грузовых. Закупаем снегоуборочную технику».

С Алексеем Носовым связаться не удалось. Координатор ЛДПР серьезно приболел, об этом сообщил его заместитель. Он также опроверг информацию об увольнении Носова и его мести.

«Носов не был уволен, а ушел по собственному желанию, — пояснил заместитель координатора. — Какая месть? Есть фото, которые прикладывались к обращениям. На них видны сугробы и колеи. Машины даже на обочину выбрасывало».

Ранее жалобу на некачественную уборку снега с дорог жители города написали обращение депутату областной думы Глебу Трубину. Он, в свою очередь, запрашивал у главы Ишима отчет о проделанной в городе работе. Но не получив ответ в срок, депутат обратился в прокуратуру, с просьбой наказать чиновников за ненадлежащую работу.

С депутатов Глебом Трубиным связаться не удалось, его телефон оказался выключен.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров