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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:49  18 апреля 2017 0

Тимошенко и Лукашенко поссорились из-за колбасы

Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
Лукашенко так и не узнал, что думают на Украине о его колбасеФото: Официальное интернет-представительство Президента России

Украинский депутат Вадим Денисенко выяснил, из-за чего стали портиться отношения Украины и Белоруссии, полагая, что это произошло из-за белорусской колбасы.

По словам народного избранника, 10 лет назад президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Пасху украинскому премьеру Юлии Тимошенко корзину с белорусской колбасой. Однако подарок не дошел до адресата — его разделили между собой охранники главы украинского кабмина.

Через некоторое время Лукашенко поинтересовался у Тимошенко, понравилась ли ей колбаса, на что та ответила, что ее даже, как говорится, не нюхала, пишет Nation News.

После этого инцидента, по словам Денисенко, отношения двух стран пошли на спад.

Лев Истомин
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