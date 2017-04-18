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18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
18:30  18 апреля 2017 0

На Южном Урале пройдут Дни Франции

Возложение цветов у консульства Франции. Екатеринбург, флаг франции
Губернатор Дубровский почти весь день "продвигал" Южный Урал во французском посольствеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Дни Франции» предложил провести в Челябинской области губернатор Борис Дубровский. Предложение прозвучало 18 апреля на деловой встрече в посольстве Франции, сообщили «URA.RU» в правительстве региона.

По словам главы области, Южный Урал и Францию связывают многовековые партнерские отношения и дружеские связи. «Буду признателен вам и вашим коллегам за содействие в формировании прямых связей с развитыми индустриально-аграрными департаментами и регионами Франции. А также городами, которые являются крупными технологическими центрами и транспортно-логистическими узлами — Лионом, Марселем, Тулузой», — заявил Дубровский.

Также губернатор высказался за расширение импорта высотехнологичного оборудования французского производства. «11 крупных компаний Челябинской области имеют успешный опыт такого сотрудничества. Их число может быть увеличено за счет машиностроительных, энергетических, фармацевтических компаний, а также предприятий АПК и пищевой промышленности», — подчеркнул Дубровский.

Участие французского бизнеса, на его взгляд, сегодня актуально в транспортно-логистических проектах, региональных кластерах приборостроения, ядерной медицины, туризма, производства стройматериалов.

Алексей Шумов
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