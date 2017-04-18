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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:05  18 апреля 2017 0

Подозреваемый в организации теракта в метро Петербурга признал вину

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге, теракт Питер метро оцепление
При теракте погибли 15 человек, включая смертникаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Уроженец Киргизии Аброр Азимов, которого подозревают в организации теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, признал свою вину в суде. Об этом сообщил его адвокат Армен Задоян.

Азимова подозревают по статьям «теракт», а также «незаконный оборот взрывчатых веществ». До этого именно молодого человека 1990 года рождения в ФСБ назвали одним из организаторов теракта — мужчина, по имеющимся данным, подготовил террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Именно с Азимовым связывался террорист смертник перед взрывом. Это узнали по вызовам в телефоне, напоминает телеканал 360.

Теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля. В результате взрыва, который прогремел на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь», погибли 15 человек, в числе которых смертник Акбаржон Джалилов.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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