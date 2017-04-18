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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:16  18 апреля 2017 0

Греф обрушился с критикой на трудовые книжки

Пресс-конференция в ТАСС
Греф объяснил, чем неудобен устаревший документФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что привычные бумажные трудовые книжки неудобны для россиян — сотрудников учреждений и их работодателей, а также специалистов Пенсионного фонда.

По мнению Грефа, на заполнение документа тратится слишком много времени, а его утрата связана с целым рядом трудностей при начислении пенсий, пишет «Национальная служба новостей». «Мы живем в условиях этого хаотического совершенно законодательства, которое было написано в двадцатых годах прошлого века. И это неудобно работодателям, мы несем гигантские расходы» — подчеркнул Греф.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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