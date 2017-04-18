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Главные новости Курганской области
18:35  18 апреля 2017 0

Зауральские коммунисты выводят людей на митинг против токсичного производства. ВИДЕО

Игорь Ткачев в Каргапольском районе Курганская обл Каргаполье, князев сергей, ионина ирина, ткачев игорь, готовая продукция, кожевенный завод
На злополучном заводе бывал прокурор области Игорь Ткачев и глава района Сергей КнязевФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Каргаполье в субботу, 22 апреля, пройдет митинг против негативного влияния кожевенного производства на экологию райцентра. Организатором мероприятия выступили районное отделение КПРФ и инициативная группа местных жителей, которые утверждают, что завод отравляет воздух и воду.

Как сообщил «URA.RU» председатель районного отделения КПРФ Владимир Сабанин, партийцы не случайно выбрали эту дату — день рождения Владимира Ленина. Впрочем, вождю будет посвящено лишь несколько минут в начале мероприятия. «Наша основная проблема — кожевенное производство. Мы хотим заручиться голосами людей, чтобы оформить обращение к президенту России, — сказал Владимир Сабанин. — Уже пять лет нам не могут провести исследование влияния кожзавода на заболеваемость онкологией в районе. Куда бы люди ни обращались, отовсюду идут отписки». Люди уверены, что заболеваемость и смертность в райцентре увеличились из-за опасного производства. Сабанин хотел пригласить на митинг директора завода Ирину Ионину. «В полиции сказали, что не смогут обеспечить ее безопасность. Обстановка у нас очень накалена», — признался он.

Заявлено до 100 участников митинга. Место проведения — сквер Героев гражданской войны.

Борьба каргапольцев с кожевенным заводом «Алекс& Ир» началась практически сразу после его открытия в 2010 году. На заводе не были установлены очистные сооружения, высокотоксичные отходы сливались в реку Поцелуйку, что привело к ее загрязнению и гибели рыбы. Производство несколько раз приостанавливали до устранения нарушений. Кроме того, в 2012 году суд обязал владельцев предприятия очистить от ядовитых отходов пруды-накопители. Однако местные жители утверждают, что постановление суда до сих пор не исполнено, а завод продолжает отравлять воздух и воду в речке. Каргапольцы обращались с жалобой в Генпрокуратуру, ОНФ, в общественный совет при департаменте природных ресурсов. В апреле общественный совет должен был принять решение по обращению жителей, но к этому времени он оказался распущенным. Надзорные органы нарушений не находят.

Анна Бояркина
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