«Мисс Россия-2017» оказалась копией «Мисс Вселенная-1961». ФОТО

18:20 18 апреля 2017 0

Уралочку признали самой красивой девушкой в стране Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Индии пользователи Интернета бурно обсуждают сходство уральской красавицы Полины Поповой, ставшей обладательницей титула «Мисс Россия — 2017», с победительницей конкурса «Мисс Вселенная — 1961» Марлен Шмидт.

Немецкую красавицу сочли достойной титула в возрасте 23 лет, до сегодняшнего дня она так и осталась единственной представительницей Германии, победившей в конкурсе. В Индии считают, что девушки похожи, как две капли воды, пишет Life.ru.

Девушки похожи как две капли воды Фото: Angelopedia

21-летняя Полина Попова из Екатеринбурга получила за победу в конкурсе корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом на сумму более 1 млн рублей. Также девушке дали три млн рублей.