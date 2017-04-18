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Главные новости Пермского края
18:38  18 апреля 2017 0

Глава пермских антимонопольщиков прокомментировал переход в правительство

И.о. руководителя Пермского УФАС России Антон Удальев. Интервью. Пермь, удальев антон
Антон Удальев не пойдет работать в правительство, пока не увидит документаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

И. о. руководителя пермского УФАС Антон Удальев может стать вице-премьером в правительстве врио губернатора Максима Решетникова. Однако сам чиновник сообщил «URA.RU», что, прежде чем говорить о назначении, хотел бы увидеть подтверждающие документы.

Исполняющий обязанности руководителя управления ФАС по Пермскому краю Антон Удальев прокомментировал информацию о своем возможном переходе на работу в правительство региона. Конкретно в СМИ речь идет о должности вице-премьера, курирующего отрасли ЖКХ и энергетики.

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«У меня позиция очень простая. Для меня, как и для любого чиновника, важно наличие каких-либо бумаг. В данном случае это должны быть приказ о моем увольнении из УФАС и документ о приеме на работу в правительство. Разве есть официальные подтверждения моего назначения? Их нет», — говорит Удальев, который в настоящее время находится в отпуске.

По информации газеты «Коммерсант», Антон Удальев может стать вице-премьером в двадцатых числах апреля. Не исключено, что из отпуска на прежнюю работу он уже не выйдет.

В пресс-службе администрации губернатора «URA.RU» сообщили, что какой-либо информации о возможном появлении нового вице-премьера нет. Источник в правительстве отметил, что «на уровне разговоров» вариант приглашения Удальева рассматривался, но мнение главы региона Максима Решетникова неизвестно, а оно и является определяющим.

Стефан Савелли
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