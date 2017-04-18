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18:40  18 апреля 2017 1

Боялась позора. На Ямале осудили мать, бросившую младенца в подъезде

Туган Жер региональный фестиваль казахского национального творчества Чесма Челябинск, обряд имянаречения новорожденного ребенка
В Новом Уренгое иностранка бросила ребенка из-за позораФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое осудили двадцатилетнюю девушку, которая оставила новорожденного в подъезде. ЧП произошло в конце декабря 2016 года. Ребенка на бетонном полу нашел местный житель. Девочка оказалась здоровой, несмотря на антисанитарные условия, в которых она родилась.

Мать ребенка приехала в Новый Уренгой из Кыргызстана, работала уборщицей в одном из кафе. Познакомилась с молодым человеком. У них начался роман. Позднее мужчина уехал на родину. А девушка поняла, что беременна. Проживала она в квартире с земляками. Побоявшись, что сожители могут сообщить ее родственникам о беременности, она скрыла свое положение.

Девушка не обращалась в больницу. Когда пришел срок рожать, она осталась дома одна. После родов перерезала пуповину кухонным ножом. После этого собралась и вынесла малышку в полотенце в соседний дом. В рамках следствия осужденная пояснила, что боялась позора — на ее родине рождение ребенка вне брака осуждается.

Девушке назначено наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев, рассказали в прокуратуре Ямала.

Юлия Фролова
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