{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,98
Динамика за 2 недели
Евро 59,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
18:37  18 апреля 2017 0

В екатеринбургском парке из-под снега вытаял труп мужчины

Мартовский снег в Екатеринбурге, снег, зима, парк, снег в городе, прогулка по парку
Личность найденного мужчины пока не установленаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тело вытаяло из-под снега в парке Победы в Екатеринбурге. На место выехала следственно-оперативная группа.

Тело неизвестного мужчины увидел горожанин, прогуливавшийся в парке Победы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Тело вытаяло из снега и, скорее всего, пролежало там долго.

«На место обнаружения тела выехала следственная группа. Пока никакой информации от нее не поступило», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров