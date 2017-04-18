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18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
19:10  18 апреля 2017 0

Депутата, советовавшего «меньше питаться», наказали за скрытые доходы

Илья Гаффнер, с интервью. Екатеринбург, гаффнер илья
Скандалы и банкротство не помешали Гаффнеру переизбраться на новый депутатский срокФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский арбитражный суд оштрафовал депутата местного Заксобрания Илью Гаффнера на четыре тысячи рублей за сокрытие доходов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

В прокуратуре «URA.RU» рассказали, что Гаффнер, признанный банкротом, с большим опозданием передал своему финуправляющему банковские карты и, будучи депутатом прошлого созыва, написал заявление, чтобы получать зарплату наличными, а не на карту. Прокуратура Ленинского района заподозрила депутата в сокрытии доходов и препятствовании деятельности финансового управляющего и подала два соответствующих иска в арбитраж.

17 апреля суд по обоим искам указал привлечь ответчика к административной ответственности. За сокрытие доходов Гаффнера оштрафовали, а за препятствование деятельности финуправляющего он получил предупреждение, отметили в областной прокуратуре.

Получить комментарий у Ильи Гаффнера журналистам агентства оперативно не удалось — на момент публикации новости на звонки и СМС он не ответил.

Гаффнера признали банкротом в июле 2016 года. В отношении депутата была открыта процедура реализации имущества в счет погашения долгов. Политик прославился своим антикризисным советом «надо меньше питаться» и тем, что его сын был уличен в кражах автомобильных колес. В сентябре 2016 года Гаффнер победил на депутатских выборах в качестве самовыдвиженца и продолжил работать в Заксобрании Свердловской области.

Сергей Дианов
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