Анатолий Карпов сделал первый ход на турниреФото: Владимир Андреев © URA.RU
В Нефтеюганском районе ХМАО во вторник, 18 апреля, стартовал XVIII Международный шахматный турнир им. А. Е. Карпова. Торжественная церемония открытия прошла в городском поселении Пойковский, куда съехались десять гроссмейстеров из разных стран мира: Виорел Бологан (Молдова), Эмиль Сутовский (Израиль), Эрнесто Инаркиев (Россия), Дмитрий Яковенко (Россия), Сергей Жигалко (Белорусия), Даниил Дубов (Россия), Антон Гихарро Давид (Испания), Максим Родштейн (Израиль), Евгений Наер (Россия) и победитель двух предыдущих турниров — украинский гроссмейстер Антон Коробов.
К участникам, организаторам и гостям турнира обратился человек, чьим именем назван турнир, международный гроссмейстер, депутат Госдумы РФ, почетный гражданин Нефтеюганского района Анатолий Карпов.
«Турнир в Пойковском является одним из самых ярких и значимых мировых шахматных событий. Он отличается боевым духом и самым доброжелательным отношением к участникам. Хочется выразить благодарность всем, кто причастен к этому событию, и особенно Владимиру Семенову, ныне депутату Думы Югры, благодаря поддержке которого традиция проводить турнир в Нефтеюганском районе закрепилась и устоялась», — заявил московский гость.
Значение турнира в становлении шахматного спорта в округе отметил и первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин. «Югра занимает достойное место в шахматном мире. А началось все здесь, в Пойковском», — отметил политик, передав поздравления гостям и участникам от губернатора автономного округа Натальи Комаровой.
Депутат окружной Думы, председатель Комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению, член депутатской фракции «Единая Россия» Владимир Семенов отметил, что шахматы — элитный и в то же время массовый вид спорта, и подчеркнул значимость проведения турнира для привлечения молодежи к занятиям шахматной игрой: «Очень важно, что проведение международного шахматного турнира в Нефтеюганском районе содействует развитию шахмат, росту их популярности среди молодежи и юношества».
В числе почетных гостей пойковского турнира — российский гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин. Поклонники черно-белой игры не забыли его виртуозную победу на международном шахматном турнире в Пойковском в 2010 году. У болельщиков сегодня был уникальный шанс взять автограф у своего кумира и сфотографироваться на память.
Уже сегодня участники турнира разыгрывают свои первые шахматные партии. Даниил Дубов сразится с Антоном Гихарро, Максим Родштейн — с Дмитрием Яковенко, Эмиль Сутовский — с Антоном Коробовым, Виорел Бологан — с Евгением Наером, Сергей Жигалко — с Эрнесто Инаркиевым. Первый ход на шахматной доске традиционно сделал чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.