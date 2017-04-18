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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:33  18 апреля 2017 0

«Аэрофлот» объяснил требования к весу стюардесс большим расходом топлива

Клипарт, разное. Екатеринбург, аэрофлот
В компании обосновали требования к бортпроводникамФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители компании «Аэрофлот» обосновали в суде внутренние требования к физическим данным бортпроводников желанием угодить своим пассажирам, а также простым экономическим фактором: чем больше вес самолета, тем больше тратится средств на топливо.

Во вторник Тушинский суд Москвы признал законными требования «Аэрофлота» к допустимому размеру одежды стюардесс, отклонив тем самым иск сотрудницы компании Ирины Иерусалимской, которая потребовала часть этих требований удалить. Из-за ограничений в работе и полетах только на внутренних рейсах женщина потеряла в заработке.

Компания утверждает, что требования к физическим параметрам бортпроводников обусловлены небольшим объемом рабочего пространства самолета. Превышение установленных габаритов мешает нормальному передвижению по салону воздушного судна, пишет «Интерфакс».

Дополнительным фактором к установлению требований стало желание представителей компании угодить пассажирам, которые отдают предпочтение молодым и стройным стюардессам. К тому же внешность проводника имеет рекламную функцию.

Лев Истомин
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