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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:32  18 апреля 2017 0

«Вопрос не праздный». Путин и Шойгу обсудят закупку кваса для армии

Квас Челябинск, бочка, квас
Кваса хватит на всехФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский квас могут включить в перечень продукции, закупаемой для Вооруженных Сил страны. Этот вопрос пообещал лично обсудить с министром обороны Сергеем Шойгу президент РФ Владимир Путин.

Тему кваса затронули в ходе встречи главы государства с представителями деловых кругов Новгородской области. Участница мероприятия попросила президента обеспечить производимому в Новгородской области квасу одной из отечественных марок приоритет при государственных закупках.

«Я с вами согласен и Сергея Кужугетовича (Шойгу) к этому вопросу верну еще раз, — сказал Путин, слова которого приводит телеканал „Звезда“. — Вернется, уже сам лично посмотрит, хотя у него, кроме кваса, есть чем заниматься, но, в принципе, это вопрос не праздный».

Президент поддержал и инициативу новгородских предпринимателей включить алкогольный напиток медовуху в список сельскохозяйственных продуктов, которые облагаются более низкими акцизами.

Наталия Вершинина
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