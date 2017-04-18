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Главные новости Курганской области
19:59  18 апреля 2017 0

В Кургане члены Общественной палаты накинулись с жалобами на представителя мэрии

Комиссия гордумы ЖКХ Курган, жижин андрей
Андрею Жижину указали на недоработкиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ходе заседания Общественной палаты Кургана ее члены пожаловались на городские проблемы. Руководитель палаты Виктор Серков предложил эти замечания взять на заметку первому заместителю руководителя городской администрации Андрею Жижину, передает корреспондент «URA.RU».

Первым на мусор, который валяется прямо за забором мэрии, пожаловался член регионального отделения «Опора России» Андрей Иванов. Он рассказал, что неоднократно обращался с жалобами в городскую административную инспекцию и Роспотребнадзор, однако в последнее время на обращения перестали реагировать.

Блогер Андрей Вагин отметил, что квартальных смотрителей курганцы должны знать в лицо так же, как и своих участковых. А эксперт регионального отделения ОНФ Оксана Ковалева добавила, что в городе очень плохие дороги.

В итоге Виктор Серков предложил членам общественной палаты остаться после заседания, чтобы высказать все свои предложения Андрею Жижину.

Татьяна Жаткина
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