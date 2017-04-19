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Главные новости Челябинской области
09:10  19 апреля 2017 0

Бывшего челябинского вице-губернатора будут судить за взятку

Суд над бывшим заместителем губернатора Николаем Сандаковым, на допрос вызван бывший сенатор Константин Цыбко. Челябинск, сандаков николай
Для Николая Сандакова это будет второй судФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Вице-губернатор Челябинской области задержан ФСБ
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В Советском районном суде Челябинска в среду, 19 апреля, стартует процесс по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора региона Николая Сандакова, обвиняемого в получении взятки в 1,9 млн рублей от директора ЧОП «Питон» Игоря Калугина. Процесс будет идти параллельно другому, где Сандакова судят по делу о мошенничестве и взломе чужой электронной почты.

По версии следствия, в 2013—2014 годах экс-чиновник поспособствовал частному охранному предприятию «Питон» получить выгодный контракт на охрану губернатора региона. В ответ директор ЧОПа организовал установку системы видеонаблюдения в коттедже Сандакова и обеспечил его охрану. Общая стоимость этих работ и услуг составила около двух миллионов рублей.

Проведено 15 экспертиз (бухгалтерская, оценочная, психолого-лингвистическая и прочие), опрошено более 40 свидетелей и проделан большой объем другой работы. В итоге следствие пришло к выводу о виновности бывшего вице-губернатора.

Изначально процесс должны были рассматривать в Центральном районном суде. Но адвокаты добились через облсуд передачи второго уголовного дела Сандакова в Советский районный суд. Защита также пытается добиться объединения всех дел в одно.

Игорь Калугин, давший показания на экс-чиновника, был осужден за мошенничество и приговорен к выплате штрафа в 250 тыс. рублей. Николай Сандаков, отсидевший год в СИЗО и год под домашним арестом, находится на свободе. Ему избрана мера пресечения в виде денежного залога.

Альбина Золотухина
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