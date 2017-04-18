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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:49  18 апреля 2017 0

Путин сравнил микрофинансовые организации со старухой-процентщицей

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Путин вспомнил о деньгах и ДостоевскомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин сравнил современные микрофинансовые организации со старухой-процентщицей из романа писателя Федора Достоевского «Преступление и наказание», которая, по словам главы государства, была значительно скромнее нынешних кредиторов.

По словам Путина, займы в 30 тысяч рублей выдаются под 800% и люди вынуждены оплачивать обслуживание долга за 600 рублей в день, если заемщик на протяжении года не выполняет своих обязательств, пишет «Газета.ру».

Тема была поднята на заседании президиума Госсовета, где обсуждали вопросы защиты прав потребителей.

Лев Истомин
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