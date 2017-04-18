{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,98
Динамика за 2 недели
Евро 59,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 апреля 2017
17 апреля 2017
16 апреля 2017
15 апреля 2017
Главные новости Тюменской области
20:04  18 апреля 2017 0

В тюменском аэропорту открывают семь новых рейсов. Особенно повезет решившим отдохнуть на море

Торжественное открытие аэропорта
Из тюменского Рощино самолеты будут летать по семи новым направлениямФото: Николай Бастриков © URA.RU

В мае из тюменского аэропорта Рощино откроются семь новых рейсов. Чаще станут летать лайнеры и на российские курорты. Как сообщается на сайте аэропорта, новые направления откроет авиакомпания «Ямал».

В частности, трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам — самолеты будут отправляться в Самару, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Талакан. По понедельникам, четвергам и воскресеньям — в Казань. По вторникам и пятницам тюменцы смогут отправиться прямым рейсом в Краснодар, по четвергам и воскресеньям — в Минеральные Воды, а по вторникам и субботам — в Нижний Новгород.

Кроме того, «Ямал» с наступлением теплых месяцев решил увеличить частоту рейсов по весьма популярным направлениям — в Сочи, Симферополь, Анапу, Геленджик, Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург. Как отмечается в сообщении, «Ямал» обзавелся семью новыми судами Sukhoi Superjet 100, это и позволило компании открыть новые направления полетов.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров