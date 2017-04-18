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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:09  18 апреля 2017 2

В Сети заклеймили позором украинку, превратившую голую грудь в пасхальный кулич. ФОТО

У девушки больше ста тысяч подписчиков, но этой популярности показалось малоФото: Instagram

Пользователи социальный сетей осудили украинскую девушку-блогера за неуместный креатив. Та в Светлый праздник Пасхи выложила в Instagram фото, на котором запечатлен ее бюст, украшенный как пасхальный кулич.

«Фас. Друзья, осуждая, как раз грешите вы, а меня Боженька за такую фотку меньше любить не станет. Так что вы подумайте, прежде чем писать», — написала молодая мама, явно рассчитывая на реакцию на свои провокационные действия. Ответ не заставил ждать. Конечно, друзья и поклонники блогера, у которой более ста тысяч подписчиков, оставили хвалебные комментарии, однако множество пользователей осудили действия женщины. Судя по всему, большую часть негативных сообщений она уже успела удалить.

Фото: Instagram

«Дело не в том, кто и чего добился. Дело в другом. Фото прикольное, но в этот день неуместно. Вот и все», — говорится в одном из сохранившихся комментариев. Многие задаются вопросом, как к происходящему относятся муж, ребенок блогера и ее свекровь. «Мозг размером с пуговицы. Главное потом объяснить свое поведение детям», — говорят пользователи. «Одно дело осуждать, другое дело — учить. Это осквернение религии, такое делать нельзя», — добавляют другие.

Валерий Дорофеев
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